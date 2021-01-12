Красногорск, , 15:09 — REGNUM В 2021 году в Подмосковье планируется благоустроить свыше 40 общественных территорий. Такие сведения приведены на сайте правительства Московской области.

Как рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, среди прочего, инфраструктуру планируется обновить в более чем 20 подмосковных парках. По его словам, в числе подлежащих ремонту 40 общественных пространствах находятся крупные объекты, например такие, как набережные. Также в течение года планируется благоустроить 220 детских площадок.

«Будет обновлена инфраструктура в более 20 парках, там появятся шахматные столы, теннисные столы, дорожки, уличное освещение и многое другое», — сказал Хайкин.

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