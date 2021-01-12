Москва, , 15:04 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 в ряде регионов России пошла на спад. Об этом сегодня, 12 января, на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Она уточнила, что речь идёт о 22 субъектах РФ, каких именно, Попова не назвала. При этом в двух регионах показатель заболеваемости растёт, а в остальных ситуация стабилизируется.

«22 субъекта находятся в стадии снижения, 61 — в стадии стабилизации, и два субъекта с малой численностью населения отмечаются как субъекты, в которых продолжается рост», — уточнила Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в стране отмечается стабилизация и снижение суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тыс. населения. Также, по словам Поповой, на 16% снизилось число госпитализированных пациентов с COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 12 января, в России за прошедшие сутки было выявлено более 22,9 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране носителями SARS-CoV-2 стали 3,4 млн человек. 62,8 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.