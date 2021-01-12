Москва, , 14:57 — REGNUM Снегопады в Москве увеличат высоту сугробов до 25−30 сантиметров, сообщили 12 января в центре «Фобос».

Синоптики рассказали, что москвичам предстоит пережить атаку средиземноморского циклона. Его край заденет Московский регион уже 14 января, что станет причиной снегопадов и метелей. В Москве может выпасть до четверти январской нормы осадков.

«Снежный покров достигнет 25−30 сантиметров», — говорится в прогнозе.

При этом на юге Московской области снегопад предстоит ещё более сильный.

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