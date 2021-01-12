Киев, , 14:57 — REGNUM Первая партия вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech может прибыть на Украину в марте 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба группы фармкомпаний «Лекхим».

Данная группа компаний стала эксклюзивным поставщиком китайской вакцины на Украину и через три дня начнёт приём заявок на поставку препарата.

Всего планируется получить 5 млн доз китайской вакцины, а к 2022 году освоить её производство на территории Украины, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива обратился в правоохранительные органы с требованием расследовать информацию о «тайной» прививке украинских чиновников о бизнесменов американской вакциной, незаконно завезённой на территорию Украины.

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