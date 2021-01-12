Чусовой, Пермский край, , 14:48 — REGNUM В Чусовом Пермского края завершилось расследование резонансного дела об убийстве десятилетней девочки. В совершении преступления обвиняется 16-летний местный житель. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, подростку помимо убийства инкриминируют изнасилование ребёнка и иные действия сексуального характера с применением насилия.

Напомним, 27 августа 2020 года правоохранителям поступило заявление о безвестном исчезновении ребенка. Тело девочки со следами насилия обнаружили 28 августа недалеко от дома. Примечательно, что подросток активно участвовал в поисках девочки.

По версии следствия, пьяный парень встретил знакомую девочку и заманил ее в безлюдное место, где изнасиловал и совершил иные действия. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник убил ребенка. Когда были собраны доказательства вины подростка, то парень признался в преступлении и написал явку с повинной.

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