Красноярск, , 14:42 — REGNUM Массовые крещенские купания в Красноярске не состоятся. Эту информацию ИА REGNUM 12 января подтвердили в пресс-службе Красноярской епархии.

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Причина отмены — пандемия коронавируса. При этом, по сообщениям красноярских массмедиа, в храмах можно будет набрать освящённую воду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области власти из-за текущей эпидобстановки не рекомендуют жителям принимать участие в крещенских купаниях.

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