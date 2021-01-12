Москва, , 14:41 — REGNUM Павел Дуров, наконец, дождался момента, когда сработало одно и главных преимуществ его проекта — отказ от добровольного сотрудничества с властями, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«Во-первых, это пользователи WhatsApp, которые не хотят стать маленькими скважинами данных, откуда будут качать «новую нефть» Facebook и другие проекты Марка Цукерберга.

Во-вторых, это активные сторонники действующего американского президента, которые хотят высказываться, не опасаясь, что их отключат.

Потенциальная абонентская база — это 75 миллионов голосовавших за Дональда Трампа, что, в общем, по масштабам сегодняшних мессенджеров, не так уж и много.

Такая ситуация может продлиться довольно долго. Хотя от Трампа можно ожидать разных неожиданных шагов, но вероятность, что он запретит Telegram, кажется очень невысокой. Избранный президент Джо Байден до февраля вмешаться вряд ли успеет.

Цукербергу ситуация отчасти даже выгодна, поскольку опасность антимонопольного процесса для него сейчас гораздо серьёзнее, чем потеря части аудитории.

В текущем моменте Цукербергу выгоден Telegram, который он предъявит в качестве живого и полного сил конкурента, которого не смог задушить.

Стратегически для него всё равно стратегически важнее те поколения, которые уходят в TikTok, чем некоторое количество политически активных пролетариев с Мидвеста.

Остаются Apple и Google, которые, безусловно, могут снять Telegram с витрин, также как и Parler, а также облачные провайдеры Amazon и Microsoft, которые могут отключить хостинг.

Забавным образом, именно они выступали «спасителями» мессенджера, когда за ним гонялся Роскомнадзор. Но тогда титаны бигтеха вступились за инструмент для «правильных» парней из «неправильных» районов, а теперь его качают «плохие парни» из образцовых.

Так что, как говорится, я тебя породил, я тебя и убью. Опять-таки, реакция бигтеха может оказаться и замедленной — всё зависит от того, какой масштаб примут беспорядки.

С одной стороны, цветные революции на территории домашнего рынка бигтеху точно не нужны, с другой стороны, брать на себя роль суда тоже опасно.

Судьба Telegram в США зависит от того, насколько активно сторонники Трампа проявят себя в офлайне. Если больших беспорядков на улицах не будет, то мессенджер вполне сможет стать для них виртуальной «кухней», где они смогут высказывать своё недовольство, сколько душа пожелает. В противном случае, мессенджер отключат социально ответственные корпорации», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мессенджер Telegram вышел на второе место по скачиваемости в США после того как Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа.

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