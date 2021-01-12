Элиста, , 14:38 — REGNUM В Республике Калмыкия к настоящему моменту 238 человек из числа работников здравоохранения и образования получили вакцину от вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения 12 января.

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«В числе получивших вакцину от новой коронавирусной инфекции — коллектив БУ РК «Кетченеровская районная больница», в том числе начальник инфекционного госпиталя Очир Эрендженов, работающий в «красной зоне» с мая 2020 года», — уточнили в ведомстве.

Добровольно прошёл процедуру вакцинации от COVID-19 и главврач Приютненской районной больницы Павел Дорджиев.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2020 года Калмыкия получила третью партию вакцины от COVID-19 в объёме 240 доз.

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