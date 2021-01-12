Копенгаген, , 14:37 — REGNUM Датская компания IO Interactive назвала все локации, которые появятся в игре Hitman 3. Об этом 11 января сообщило издание PCGamer.

Управляя Агентом 47, геймеры смогут побывать в шести странах: Объединённых Арабских Эмиратах, Великобритании, Германии, Китае, Аргентине и Румынии. В каждой из них главному герою предстоит выполнить уникальное задание, продвигающее его по центральному сюжету игры.

Напомним, релиз Hitman 3 состоится 20 января 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

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