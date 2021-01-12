Уфа, , 14:37 — REGNUM Морозы до — 35 °C ожидаются в Башкирии. Об этом 12 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 12 и 13 января в республике ожидается гололед и небольшой снег, а на некоторых дорогах ожидается гололедица. При этом столбик термометра ночью может опуститься до — 35 °C, а днем — до — 24 °C. Утром на дорогах возможен туман, видимостью до 1000 м.

Сотрудники ГУ МЧС РФ по региону рекомендует жителям соблюдать правила безопасности, а автомобилистам — быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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