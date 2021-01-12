Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга в 2020 году приобрели в собственность 19 зданий для размещения социальных объектов — школ, детских садом, медицинских и социальных учреждений. На эти цели из городской казны было выделено более 5 млрд рублей.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

«За последние три года мы значительно сократили дисбаланс между жилой застройкой и созданием социальных объектов. В том числе за счет выкупа зданий у застройщиков и реконструкции старого фонда», — заявил 12 января губернатор Александр Беглов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня в Счетной палате РФ в отношении Петербурга заявили, что «полностью покрыть существующий в городе дефицит объектов социальной инфраструктуры не удалось» из-за высоких темпов жилищного строительства, значительно обгонявших ввод социальных объектов. Такой вывод был сделан по итогам проверки выделенных в 2019 году Санкт-Петербургу федеральных средств на приобретение зданий и помещений образовательных организаций.

В свою очередь в Смольном сообщили, что в 2020 году за городские средства приобретено 12 новых детских садов в Курортном, Красносельском, Приморском, Выборгском, Московском, Петроградском, Петродворцовом и Пушкинском районах, которые смогут посещать почти 1500 дошкольников. Две выкупленные школы на 2475 мест в Красносельском и Приморском районах примут первых учеников в 2021 году.

Также выкуплены для больницы Святителя Луки два здания на Чугунной улице в Калининском районе: там создается круглосуточный амбулаторный центр, который можно будет перепрофилировать под инфекционный стационар на 165 коек.

Шесть помещений приобретены для стоматологической поликлиники в Красногвардейском районе и под офис врача общей практики в Невском районе.

Выкуплены здания и помещения под размещение целого ряда спортивных объектов, а также здание бывшего кинотеатра «Подвиг» на Павловской улице в Колпино.

«Кроме того, в 2020 году застройщики безвозмездно передали городу еще 12 социальных объектов: 8 детских садов, две поликлиники, школу и подростково-молодёжный центр. В 2021 году на выкуп социальных объектов в бюджете города заложено около 8 млрд рублей», — отчитались в правительстве Санкт-Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: Счетная палата проверила работу по сокращению дефицита школ в Петербурге