Тверь, , 14:32 — REGNUM Семь новых филиалов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг заработают в муниципалитетах Тверской области в 2021 году. Об этом говорилось на заседании правительства региона, которое 12 января провёл губернатор Игорь Руденя. Основной темой заседания стало развитие в области сети МФЦ.

«Одним из ключевых условий повышения качества жизни людей является формирование современной, доступной системы получения государственных и муниципальных услуг. Основная задача — внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить их доступность и удобство обслуживания для граждан», — отметил Игорь Руденя.

Губернатор также обратил внимание, что — в условиях распространения коронавирусной инфекции важно сохранить здоровье сотрудников сети МФЦ. Игорь Руденя поручил рассмотреть возможность проведения вакцинации специалистов.

Как отмечалось, на данный момент услуги через МФЦ имеют возможность получать более 92% жителей Тверской области. Всего в регионе работает 34 филиала и 74 территориально обособленных самостоятельных подразделений, 332 «окна».

В 2021 году новые офисы МФЦ планируется открыть в Молоково, Белом, Красном Холме — в июне этого года, в Кимрах, Торжке и Ржеве — в сентябре. Первый офис в 2021 году откроется в январе в Вышнем Волочке. Также запланирован ремонт филиалов МФЦ в Лесном, Сонково, Торопце, Ржеве, Твери и Селижарово.

С этого года будет расширен и перечень услуг, которые граждане смогут получать через многофункциональные центры: это и услуги ЗАГСа, и Главархитектуры, и Фонда капитального ремонта, выдача биометрических загранпаспортов, водительских удостоверений, прорабатывается практика выездного обслуживания заявителей. Общий объем услуг, оказанных населению в многофункциональных центрах, в 2021 году вырастет до 900 тысяч. Для сравнения: в 2020 было оказано 720 тысяч государственных и муниципальных услуг.

В 2020 году в МФЦ стали предоставлять 13 новых услуг по линии министерств семьи, социальной защиты населения, сельского хозяйства, а также Пенсионного фонда РФ и Федеральной налоговой службы. Самыми распространенными стали услуги по линии Росреестра и МВД — постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, регистрация права собственности, выдача сведений из ЕГРН, выдача и замена паспортов. Благодаря переходу на электронное взаимодействие с Пенсионным фондом сокращено время обмена документами между сторонами, ускорено получение документов клиентами. Также запущено мобильное приложение «Мои документы», которое помогает записаться на прием, получить информацию о статусе заявок, оплатить пошлины, найти ближайший филиал МФЦ. По результатам 2020 года 15% пользователей записываются на прием с помощью приложения.