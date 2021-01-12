Село Кваркено, Оренбургская область, , 14:29 — REGNUM В райцентре Кваркено по факту пожара, при котором пострадала многодетная семья, проводится доследственная проверка. Ее ход контролирует прокуратура, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Напомним, в ночь на 12 января 2021 года в райцентре горел частный жилой дом. Огонь уничтожил 80 квадратных метров жилья.

По данным прокуратуры, в доме проживала семья с тремя детьми. В результате пожара родители и дети в возрасте от одного года до четырех лет доставлены в лечебное учреждение для оказания медпомощи.

Многодетная семья осталась без крова. Решается вопрос обеспечения погорельцев жилым помещением и оказания необходимых мер господдержки.

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