Абакан, , 14:28 — REGNUM Масочный режим в Хакасии, введённый из-за распространения коронавируса, обострил в Абакане проблему утилизации использованных средств индивидуальной защиты.

Маски Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщили ИА REGNUM 12 января в мэрии Абакана, в городе всё чаще возникают засоры канализационных стоков из-за выбрасываемых в слив унитаза использованных масок и перчаток.

«К сожалению, случаи засоров канализации использованными средствами индивидуальной защиты в Абакане становятся многократными», — рассказал директор абаканского «Водоканала» Василий Кузнецов.

По его словам, горожане почему-то считают, что использованные маски и перчатки «могут стать источником распространения вируса в квартире». Поэтому абаканцы выбрасывают эти отходы не в мусорное ведро, а в слив унитаза:

«Тем самым нарушается режим работы как внутренней системы канализации дома, так и наружных сетей канализации, оборудования канализационно-насосных станций».

В результате сотрудникам «Водоканала» приходится в авральном режиме чистить насосы на городских КНС, очищать канализационные трубопроводы от налипания этого мусора, устранять засоры и так далее.

На канализационно-насосных станциях одноразовыми масками забиваются насосы, что может привести к возгоранию. Объём очистки от таких отходов увеличился в три раза, уточняют в мэрии.

Маски, которые не растворяются в воде, могут закрыть просвет трубы, что приведёт к аварии на сетях. Засоры фиксируются уже на крупных канализационных сетях с сечением большого диаметра.

Кузнецов подчеркнул, что особо опасным является возникновение таких засоров на станциях с автоматизированной системой управления, где отсутствует персонал. Таких станций в столице Хакасии около 30. Объекты взяты на повышенный контроль, их ежедневно проверяет спецбригада.

«Если ситуация будет усугубляться, то пострадают сами собственники жилых помещений, потому что засорами забиваются в первую очередь стояки дома, участки канализационной сети до первого канализационного колодца», — объясняет директор «Водоканала».

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в Хакасии, введённый в связи с распространением коронавируса, продлён до 7 февраля 2021 года. В том числе в регионе продолжает действовать масочный режим.

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