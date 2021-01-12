Ирвайн, США, , 14:26 — REGNUM Любители режима «Поля сражений» в многопользовательской карточной игре Hearthstone обнаружили новый способ добиться победы. Об этом 12 января сообщает издание PCGamer.

Как оказалось, некоторые геймеры начали менять настройки брандмауэра Windows на своих компьютерах — эта манипуляция увеличивает длительность их хода в Hearthstone. Используя дополнительное время, недобросовестные игроки получают преимущество в использовании специальных карт: например, Кадгара и Бранна Бронзоборода.

Blizzard Entertainment пока никак не отреагировала на заявления геймеров о новой методике «взлома» игры. Раньше подобного эффекта можно было добиться при помощи перезапуска клиента Hearthstone прямо во время матча.

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