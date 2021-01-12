Москва, , 14:21 — REGNUM Правительству России необходимо разработать алгоритм взаимодействия органов власти для эффективной борьбы с опасными инфекциями. Об этом 12 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что президент РФ подписал указ, по которому определяется порядок действий органов власти при распространении в России опасных инфекций.

«Уважаемые коллеги, прошу оперативно приступить к разработке и утверждению единого алгоритма межведомственного и межрегионального взаимодействия в таких ситуациях», — обратился Мишустин к участникам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса при правительстве РФ.

Глава правительства предложил учесть опыт борьбы с коронавирусом и тех мероприятий, которые были реализованы для защиты граждан от инфекций. Мишустин призвал заранее готовиться к новым угрозам.