Тамбов, , 14:16 — REGNUM В Тамбовской области 12 января подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 19 тыс. 569 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 17 тыс. 230 пациентов, в том числе 177 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 214 человек.

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