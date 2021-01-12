Душанбе, , 14:15 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах главы Киргизии, сообщили 12 января в пресс-службе таджикистанского лидера.

«Результаты волеизъявления народа Киргизии свидетельствуют о широкой поддержке обществом избранного вами курса», — говорится в сообщении. Рахмон отметил, что народы двух стран связывают традиции дружбы и добрососедских отношений.

Президент Таджикистана пожелал Жапарову здоровья и успехов в государственной деятельности.

Ранее в посольстве США в Киргизии признали Садыра Жапарова избранным президентом. Вместе с тем дипломатическое представительство обратило внимание на существенные нарушения на выборах.

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