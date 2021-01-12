Владимир, , 14:13 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 12 января зарегистрировано 552 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За последние сутки были подтверждены восемь смертей пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 17 тыс. 967 человек.

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