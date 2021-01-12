Москва, , 14:11 — REGNUM Индексация пенсий, волнующая тема большинства граждан России, в частности всех пенсионеров, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«В данном случае речь идет о страховых и социальных пенсиях, а также о фиксированной выплате к страховой пенсии.

Законопроектом предлагается в 2021—2024 гг. с 1 апреля корректировать размер страховой пенсии исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда РФ.

В случае если годовой рост среднемесячной зарплаты в РФ превысит инфляцию за этот же год, с 1 апреля страховая пенсия дополнительно увеличивается на разницу между ростом зарплаты и инфляцией.

Социальные пенсии должны индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год и дополнительно с 1 июля, если темп инфляции превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период.

Законопроект также наделяет правительство РФ правом дополнительно увеличивать размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 апреля с учетом роста доходов ПФР.

В любом случае это положительные изменения действующего законодательства, обсуждаемые с учетом изменений, внесенных в Конституцию РФ. В частности, данные изменения внесены в ст.75 Конституции.

В этой статье говорится, что индексация пенсий осуществляется не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом. Данный порядок федеральным законом теперь определен, по крайней мере предложен.

Однако интересно наблюдать, какая сумма составит сумму индексации, насколько она будет значительна и как повлияет на уровень жизни пенсионеров», — высказал свое мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение года. Правительство РФ документ не поддержало.

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