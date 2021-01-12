Владимир, , 14:11 — REGNUM Во Владимирской области 12 января подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 20 тыс. 566 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 17 тыс. 967 пациентов, в том числе 112 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 552 человека.