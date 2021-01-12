Красногорск, , 14:22 — REGNUM С 15 января в Подмосковье откроют специальные пункты по сбору и утилизации новогодних ёлок. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Выброшенные елки Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Всего планируется открыть 200 подобных объектов в 20 населенных пунктах региона. Пункты будут работать в течении одного месяца — до 15 февраля 2021 года. Перед тем как сдать хвойное дерево на утилизацию его необходимо освободить от остатков украшений и мишуры.

Отмечается, что все принятые деревья будут переработаны, а их остатки повторно использованы. В частности, их планируется измельчить, а щепу направить в приюты для бездомных животных и в конюшни, где этот материал используют в качестве подстилки и подкормки.

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