Астрахань, , 14:07 — REGNUM В Астраханской области 12 января подтверждено 168 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 21 тыс. 233 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 928 человек.

Выздоровели 13 тыс. 630 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 433 человека скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.

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