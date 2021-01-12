Москва, , 14:04 — REGNUM В России необходимо разработать нормативную базу для эффективной работы федерального закона о биологической безопасности. Об этом 12 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

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Он напомнил о подписанном президентом федеральном законе о биологической безопасности, который предполагает комплексное регулирование в сфере борьбы с опасными инфекциями.

«Нужно подготовить всю необходимую нормативную базу, чтобы закон заработал в полную силу», — обратился Мишустин к членам президиума.

Премьер-министр отметил, что теперь правительство определяет единую государственную политику в области обеспечения биологической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, России необходимы дополнительные меры, которые позволят минимизировать проникновение опасных инфекций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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