Липецк, , 14:04 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано семь новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 12 января.

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Всего в регионе было зарегистрировано 306 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 13 тыс. 151 человек.

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