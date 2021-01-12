Липецк, , 14:01 — REGNUM В Липецкой области 12 января подтверждено 168 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 18 тыс. 21 положительный тест.

За весь период наблюдения 13 тыс. 151 человек был выписан после курса лечения, в том числе 81 — за последние сутки. 306 человек скончались.

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