Москва, , 14:38 — REGNUM Ровно 114 лет назад, 12 января 1907 года в городе Житомире (ныне Украина) родился советский учёный, конструктор ракетно-космических систем Сергей Королёв. Именно он руководил организацией и запуском первого искусственного спутника Земли и первого космонавта Юрия Гагарина.

Королёв был непосредственным руководителем создания советского ракетно-ядерного щита. Он разрабатывал первые в СССР ракеты дальнего действия, а также ракеты и аппараты для исследования космического пространства.

Это первые высотные геофизические ракеты, первый искусственный спутник Земли; ракета-носитель «Р-7» и пилотируемый космический корабль «Восток», доставившие на орбиту Гагарина, а также первые научные спутники «Электрон»; направленные к Луне, Марсу и Венере автоматические станции; первый отечественный спутник связи «Молния-1»; спутник фотонаблюдения «Зенит».

Под руководством Королёва осуществлялись работы по программам пилотируемых кораблей «Восток», «Восход», начались работы по пилотируемым лунным программам, разрабатывались пилотируемые комплексы для полетов в пределах Солнечной системы.

Королёв — автор более 250 научных работ, статей и изобретений.

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