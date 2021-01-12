Воронеж, , 14:01 — REGNUM Подозреваемых в совершении серии краж из церквей задержали воронежские полицейские, сообщили 12 января в пресс-службе ГУ МВД по региону. Все преступления совершались в Воронеже и в Новоусманском районе.

Как предварительно установлено следствием, в ночь с 1 на 2 января подозреваемые, 17 и 27 лет, сбили навесной замок входной двери одного из храмов на проспекте Дачном в Воронеже (Железнодорожный район), проникли внутрь и украли восемь серебряных цепочек и 2500 рублей. Также задержанных подозревают в совершении аналогичных преступлений в Новоусманском районе — в посёлке Шуберском, в селе Орлово и поселке Воля. Также проникая путём взлома в храмы, подозреваемые забирали деньги и ювелирные украшения. В Новоусманском районе, по данным полиции, у подозреваемых была сообщница — 18-летняя жительница Воронежа, она также проходит по делу подозреваемой.

Часть похищенного имущества была обнаружена и изъята у задержанных при обысках. Возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».