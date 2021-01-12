Москва, , 14:07 — REGNUM На сегодняшний день в России свободны 23% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 12 января сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при российском правительстве по борьбе с коронавирусом.

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«На сегодняшний день у нас на госпитальном этапе 23% коек свободно», — сказал глава российского Минздрава, добавив, что ситуация с заболеваемостью СOVID-19 полностью находится под контролем.

Также Мурашко уточнил, что в настоящее время в медучреждениях получают стационарную медпомощь около 215 тыс. пациентов и ещё примерно 870 тыс. — лечатся амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки выявили 22 934 новых носителя коронавируса, в результате чего их общее число достигло 3 448 203.