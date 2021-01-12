Москва, , 13:58 — REGNUM За четыре года в России создадут 1 млн 200 тыс. новых мест в школах. Об этом 12 января заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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«В прошлом году построили 277 школ на 169 тыс. мест. И с этого года начнём четырёхлетний проект по строительству 1910 школ на 1 млн 200 тыс. новых мест», — заявил Кравцов.

По его словам, Минпросвещения заключило иные договорённости с ВЭБом и Сбербанком о выделении дополнительных 300 млрд рублей — благодаря этому финансированию будет построено на 500 школ больше.