Курск, , 13:58 — REGNUM В Курской области по состоянию на 12 января зарегистрировано 322 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки подтверждены три смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 20 тыс. 94 пациента, в том числе 113 — за последние сутки.

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