Ташкент, , 13:57 — REGNUM В Узбекистане ввели дополнительные выплаты для квалифицированных специалистов при трудоустройстве в отдаленных и труднодоступных районах, сообщили в министерстве юстиции республики.

С 1 января 2021 года специалистам будут выплачивать разовую первичную помощь в 50-кратном размере базовой расчетной величины (БРВ) — 11,15 млн сумов ($1066), а также ежемесячную денежную компенсация за аренду жилья в размере двух БРВ — 446 тыс. сумов ($42,6).

Врачам, устроенным в семейные поликлиники, выплачивается разовая первичная помощь в размере 30 млн сумов ($2869). Однако специалисты должны отработать не менее трех лет. Врачи также могут получить ежемесячную компенсацию за жилье в размере двух БРВ — 446 тыс. сумов ($42,6).

Отмечается, что единовременные выплаты и ежемесячная компенсация не включаются в общий доход налогоплательщика и не считаются объектом налогообложения.