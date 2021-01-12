Москва, , 13:53 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов отметил несоответствие заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) школьной программе, передает корреспондент ИА REGNUM 12 января.

На общественное обсуждение были представлены новые варианты единого государственного экзамена для 2021−22 учебного года, подготовленные Федеральным институтом педагогических измерений, ряд педагогов уже раскритиковали проект: задания не полностью соответствуют школьной программе и могут привести к резкому сокращению экзаменационных баллов, отметил Миронов.

«Пока речь идет о проекте, но заданный вектор уже ясен: единый госэкзамен все дальше уходит в сторону от школьной программы. В результате школьникам приходится учиться дважды — по основной программе и в рамках подготовки к ЕГЭ. Можно ли и то, и другое делать одинаково хорошо? Вопрос риторический. А вот оплата репетиров, напротив, вполне практический — без них нормально сдать такой экзамен почти невозможно», — рассуждает Миронов.

Он напомнил, что депутаты фракции предлагали отказаться от ЕГЭ и вернуться к лучшим экзаменационным практикам отечественной школы.