Амман, , 13:58 — REGNUM Смертной казни подвергнут террориста, напавшего на группу иностранных туристов в иорданском городе Джараш в 2019 году. Такое решение вынес суд государственной безопасности Иордании 12 января, сообщает местная газета Al Ra'i.

В этом деле фигурируют ещё двое причастных к теракту. Один из них приговорён к пожизненному заключению, второй проведёт в тюрьме следующие семь лет.

Террорист напал на группу туристов в Джараше в ноябре 2019 года. Иностранцы в сопровождении гида-переводчика осматривали римские развалины. В общей сложности при атаке пострадали восемь человек, в том числе пришедший туристам на помощь полицейский.

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