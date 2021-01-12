Томск, , 13:49 — REGNUM За последние сутки в Томской области подтверждено 135 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 января в региональном оперштабе.

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За весь период пандемии коронавирус в Томской области выявлен у 26 127 человек.

Выздоровел 22 521 житель региона, в том числе 202 — за прошедшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в Томской области было подтверждено 127 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 199 человек.

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