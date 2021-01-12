Москва, , 13:49 — REGNUM России необходимы дополнительные меры, которые позволят минимизировать проникновение опасных инфекций. Об этом 12 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

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«Коронавирус показал, что нужны дополнительные меры, чтобы минимизировать риск проникновения опасных инфекций в нашу страну, и чёткий план борьбы с ними», — заявил он.

Мишустин отметил, что президентом РФ подписан закон о биологической безопасности в РФ, который обеспечивает комплексное регулирование в этой сфере и предлагает целый ряд мер, которые предполагают защиту граждан.

«Теперь правительство определяет единую государственную политику в области обеспечения биологической безопасности», — сказал премьер-министр.

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