Уфа, , 13:52 — REGNUM Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Иглинского межрайонного суда о взыскании денежной компенсации с владельца собаки, которая напала на несовершеннолетнего. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что весной прошлого года собака сломала вольер и напала на девятилетнего мальчика. Она свалила ребенка на землю и вцепилась зубами в плечо мальчика, затем начала царапать и кусать. В результате ребенку был причинен легкий вред здоровью.

Вскоре мать пострадавшего мальчика подала иск в суд о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда.

В результате суд удовлетворил требования истицы и обязал ответчика выплатить компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Ответчик не согласился с решением суда и обжаловал его. Верховный суд Башкирии отклонил доводы жалобы.

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