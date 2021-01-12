Джакарта, , 13:47 — REGNUM В Индонезию доставили 15 миллионов нерасфасованной китайской вакцины против коронавируса, сообщает Sindonews.

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Посольство Индонезии в Пекине заявило, что сотрудничество между правительствами двух стран определяют бесперебойную доставку 15 миллионов нерасфасованной вакцины компании Sinovac.

Согласно информации посольства Индонезии в Пекине, поставка вакцины является обязательством двух стран по расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садыкин заявил, что в январе-феврале этого года 1,46 млн медицинских работников пройдут вакцинацию против коронавируса.

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