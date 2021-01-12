Екатеринбург, , 13:47 — REGNUM В Свердловской области за 11 января обнаружили 361 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них 92 заразившихся выявлены в Екатеринбурге. Также новые случаи обнаружены у жителей Алапаевска, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Красноуральска, Нижнего Тагила и ряда других территорий.

Всего с начала пандемии в регионе обнаружили уже 63 261 носителя коронавируса. Общее число выздоровевших достигло 55 665. 579 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. От COVID-19 за сутки зафиксировали смерть 18 пациентов, а за весь период — 1718.