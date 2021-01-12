Ярославль, , 13:44 — REGNUM Кировский районный суд Ярославля удовлетворил иск сироты Сальвы Рябовой к «Центру занятости населения города Ярославля» о выплате пособия по безработице. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Молоток судьи Pixabay.com

Рябова обратилась в центр занятости в июле 2020 года. С 10 июля она была признана безработной, ей было назначено пособие. Согласно закону, дети-сироты, впервые обратившиеся в поисках работы, могут получать пособие в размере средней зарплаты по региону в течение полугода. Однако уже 31 июля статус безработной с девушки был снят. Основанием для этого стало отсутствие регистрации по месту жительства.

У сироты нет собственного жилья. Она проживает в социальной гостинице в Ярославле при школе-интернате. Гостиница принимает сирот, которые достигли совершеннолетия, но которым власти ещё не предоставили жильё. В гостинице у сироты есть лишь временная регистрация по месту пребывания.

«Ответчик ГКУ ЯО «ЦЗН г. Ярославля» направил в суд письменный отзыв на иск, указал, что сведений о том, что решение о признании гражданина безработным при наличии регистрации по месту пребывания законом не предусмотрено. Социальная гостиница не может быть признана местом постоянного проживания гражданина», — говорится в решении Кировского районного суда.

Суд с этой позицией не согласился. Обеспечить жильём сироту должно было именно государство, которое и выплачивает пособие по безработице. То, что государство этого не сделало, не должно лишать сироту права на другие социальные гарантии. Более того, суд вынес решение о том, чтобы обязать департамент имущественных и земельных отношений предоставить сироте квартиру.

«В данной конкретной ситуации судом установлено, что истица с 07.07.2020 года по настоящее время проживает в социальной гостинице для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Основанием для проживания и регистрации истицы по указанному адресу является договор о предоставлении жилого помещения по месту пребывания. Иного жилого помещения для постоянного проживания истица не имеет, что вступившим в законную силу решением Кировского районного суда г. Ярославля от 05.08.2020 года о понуждении ДИЗО ЯО к предоставлению Рябовой С. М, жилого помещения специализированного жилищного фонда как лицу из числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями», — говорится в решении суда.

В итоге суд принял решение обязать государственное казенное учреждение Ярославской области «Центр занятости населения города Ярославля» восстановить девушку на учете в качестве безработной и выплатить ей пособие. Пока что в законную силу решение не вступило и может быть обжаловано.