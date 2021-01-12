Москва, , 14:03 — REGNUM Заявление главы секретариата оборонпрома Турции Исмаила Демира о том, что республика готова приобрести у России второй комплект С-400 при условии передачи технологий, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 12 января в социальной сети Facebook.

«Чего захотели! Они их выгодно потом продадут любой стране НАТО. Такие попытки уже были. Друг с ножом за спиной», — написала Валентина Р.

Многие пользователи пришли к мнению, что передача технологий может стать огромной ошибкой. Они не доверяют благонадёжности Турции и уверены, что данная страна при первой же возможности «вставит нож» в спину России.

«Хрущев в своё время передал Китаю технологии атомной бомбы. Ну что, опять на те же грабли?», — задаётся вопросом Сергей Т.

Некоторые комментаторы выразили уверенность, что покупка российских комплексов может привести к тому, что Турция потеряет место в НАТО. Они считают, что вину за это опять возложат на Российскую Федерацию.

«Думаю, не стоит, а то Турцию США вышвырнет из НАТО! И опять Россия будет виновата!», — считает Anatoly V.

Нашлись и те, кто оказался не против того, чтобы продать технологии С-400 Турции. Но они отметили, что цена за эту информацию должна быть максимально высокой.

«Ну, тогда и ценник соответствующий залупить, чтобы лет сто расплачивались. А там уже и технологии и другую актуальность обретут», — пишет Роман У.

Напомним, 11 января глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил о том, что страна готова приобрести у России второй комплект С-400 при условии передачи технологий.