Москва, , 13:42 — REGNUM Органы власти в России должны следить за развитием ситуации с распространением коронавируса. Об этом 12 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Открывая заседание президиума координационного штаба по распространению коронавируса, Мишустин отметил, что люди возвращаются с каникул и не всегда соблюдают меры предосторожности. Кроме того, в аэропортах и на вокзалах образовались большие потоки пассажиров.

«Нужно внимательно следить за развитием событий и в случае необходимости оперативно принимать соответствующие меры. Это касается резервов коечного фонда, препаратов для лечения людей. Всё это должно быть в наличии», — сказал глава правительства.