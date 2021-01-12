Москва, , 13:41 — REGNUM В новогодние праздники ситуация с распространением коронавируса в России находилась под контролем специалистов. Об этом в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией полностью находилась под контролем», — сказал Мурашко.

По его словам, число коек для пациентов в новогодний период было достаточным, а медики своевременно выписывали пациентов из стационара, в связи с чем ни в одном регионе России с койками не было дефицита: «На сегодняшний день у нас на госпитальном этапе 23% коек свободны».

Мурашко также рассказал, что на данный момент 215 тысяч пациентов с COVID-19 получают стационарную помощь, а на амбулаторном лечении находится порядка 870 тысяч пациентов.