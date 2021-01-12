Пекин, , 13:36 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено 55 новых подтвержденных случаев COVID-19, из которых 42 оказались локальными, сообщили 12 января в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Из общего числа новых локальных случаев, 40 пришлось на провинцию Хубэй, еще по одному выявлено в Пекине и Хэйлунцзяне, говорится в ежедневном отчете комиссии. Ни одного нового случая подозрения на опасную инфекцию или случая гибели от нее зафиксировано не было. Из больниц выписан 31 пациент за сутки.

Общее число заболевших в стране с начала эпидемии достигло 87 591 человек, из которых 667 продолжают получать медицинскую помощь, включая 18 в тяжелом состоянии. Из больниц выписано 82 260 пациентов, еще 4634 человека скончались.