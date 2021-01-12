Москва, , 13:42 — REGNUM Более 40% людей, получивших вакцину от COVID-19 в Москве в рамках соответствующий программы, старше 60 лет. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила 12 января журналистам.

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Она уточнила, что люди старше 60 лет составляют 42% от тех, кто прошел вакцинацию в поликлиниках. Именно пожилых людей относят к группе риска, так как они чаще переносят коронавирусную инфекцию в тяжёлой форме.

Ракова отметила ответственное отношение пожилых москвичей к своему здоровью, а также к здоровью близких людей.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве начали 5 декабря 2020 года. В городе работают 70 прививочных пунктов на базе поликлиник, 14 января откроют ещё 30.