Абакан, , 13:35 — REGNUM Еще шесть пациентов с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 января в правительстве республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Умерли три женщины (55, 72 и 79 лет) и трое мужчин (67, 68 и 80 лет).

За весь период пандемии в Хакасии скончались 290 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике по состоянию на 12 января подтверждено 18 710 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 16 306 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии ждут поступления 25 тысяч доз вакцины от коронавируса