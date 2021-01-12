Москва, , 13:35 — REGNUM На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, а в 22 регионах страны наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Об этом в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"В целом по интенсивности эпидпроцесса <…> 22 субъекта находятся в стадии снижения, 61 — в стадии стабилизации, и два субъекта с малой численностью населения отмечаются как субъекты, в которых продолжается рост», — сказала Попова.

Она также подчеркнула, что по динамике эпидемиологического процесса в целом по стране в последние дни 2020 года и в первую декаду 2021 года отмечается стабилизация и снижение количества заболевших и суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения.