Джакарта, , 13:30 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садыкин заявил, что в январе-феврале этого года 1,46 млн медицинских работников пройдут вакцинацию против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Вакцинации от коронавируса будет проходить в два этапа. В начале января вакцину от COVID-19 введут 566 тысячам медицинских работников. В феврале вакцину введут 900 тысяч медицинских работников.

Известно, что вакцинация в Индонезии начнется 13 января 2020 года. Президенту Индонезии Джоко Видодо первому в стране введут вакцину против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки подтвердили 10 047 новых случаев заражения.

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