Воронеж, , 13:30 — REGNUM Сильные снегопады прогнозируются в Воронежской области 13−14 января, в регионе объявлено штормовое предупреждение об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

«От воронежского ЦГМС поступило штормовое предупреждение: со второй половины дня 13 января, и в течение ночи 14 января 2021 года по Воронежской области и в г. Воронеже ожидается местами очень сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, усиление ветра 15−20 м/с», — сообщили в пресс-службе ведомства.

К сильному снегопаду готовятся коммунальщики Воронежа — по прогнозу, снег в областном центре может идти в течение суток, ожидается снежный покров до 15 сантиметров. Водителей в мэрии призвали быть предельно внимательными и аккуратными.