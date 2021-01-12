Кемерово, , 13:28 — REGNUM В Кемеровской области более 230 тысяч семей получили единовременную выплату 5 тысяч рублей согласно указу президента РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

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«Большинство кузбассовцев, имеющих право на выплату, получили её по принципу «социального казначейства». То есть Пенсионный фонд беззаявительно оформил и перечислил средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей», — отметили в ПФР.

По данным на 21 декабря 2020 года, кузбасским семьям было выплачено более 1,114 млрд рублей. Деньги получили 233,5 тыс. человек.

Заявления принимаются до 1 апреля 2021 года. Пр этом уточняется, что если в период с 18 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года в семье появится ребенок, то он тоже будет иметь право на выплату 5 тысяч рублей.