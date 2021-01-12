Кемерово, 12 января 2021, 13:28 — REGNUM В Кемеровской области более 230 тысяч семей получили единовременную выплату 5 тысяч рублей согласно указу президента РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

Вигго Юхансен. Счастливое Рождество. 1891
Вигго Юхансен. Счастливое Рождество. 1891

«Большинство кузбассовцев, имеющих право на выплату, получили её по принципу «социального казначейства». То есть Пенсионный фонд беззаявительно оформил и перечислил средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей», — отметили в ПФР.

По данным на 21 декабря 2020 года, кузбасским семьям было выплачено более 1,114 млрд рублей. Деньги получили 233,5 тыс. человек.

Заявления принимаются до 1 апреля 2021 года. Пр этом уточняется, что если в период с 18 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года в семье появится ребенок, то он тоже будет иметь право на выплату 5 тысяч рублей.